Aragonès acusa Cs de no tenir «alçada política» per representar els seus votants

Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, ha defensat aquest dijous que cal "arriscar-se" a dialogar amb l'Estat perquè no fer-ho "allunyaria" una solució política. En una interpel·lació de la diputada Lorena Roldán al Parlament , Aragonès ha assegurat que cal parlar "amb qui pensa diferent", i ha constatat que es troben "molt lluny" de les posicions que defensa el govern espanyol en ple debat sobre la figura del relator que observi les converses destinades a trobar una sortida al conflicte. Davant les crítiques de Roldán, el dirigent d'ERC ha acusat el partit taronja de no tenir "alçada política" per representar el milió de persones que els va votar a les eleccions del 21-D.El vicepresident ha assegurat que la bilateralitat -la interpel·lació era sobre les "negociacions ocultes" entre l'Estat i la Generalitat- està recollida en l'Estatut, i ha ressaltat que el partit taronja no té "alçada política per representar com es mereixen els ciutadans que els han votat". "No han fet cap proposta", ha recalcat Arargonès, que ha apuntat que malgrat tenir un milió de votants Inés Arrimadas no va ser capaç de poder governar perquè les aliances alternatives a l'independentisme no sumaven."No sé si ens posarem d'acord o no. Venim de molts anys de deixadesa important. Ara hi ha l'oportunitat de veure si hi ha espai de negociació per al diàleg. Parlarem amb qui sigui per fer avançar la qualitat dels ciutadans, i poder defensar el nostre posicionament", ha recalcat Aragonès, que ha acusat Ciutadans d'estar "atacant" les institucions del país i de tenir un únic projecte: aplicar l'article 155."Els dos milions d'independentistes no desapareixerem amb una sentència condemnatòria del Tribunal Suprem", ha alertat el vicepresident, que ha obert les portes de Palau a Arrimadas i Albert Rivera per tal que defensin el seu projecte. "Hem de parlar amb qui pensa diferent", ha ressaltat el dirigent d'ERC, però segons ell Ciutadans està instal·lat en la "política de la imposició".Roldán ha pujat al faristol del Parlament brandant el "document de la vergonya". Es referia a la proposta de 21 punts proposats per Quim Torra a Pedro Sánchez en el qual es defensa un "pacte d'Estat" que inclogui l'autodeterminació. En una interpel·lació dirigida a Aragonès, Roldán ha considerat un "insult" la negociació entre l'Estat i la Generalitat, i ha assenyalat que Sánchez "s'agenolla" perquè "no coneix la decència"."La major amenaça del 155 són vostès. Si no trepitgessin els drets dels catalans, ningú en parlaria", ha ressaltat la diputada de Ciutadans. Roldán ha interpel·lat directament Miquel Iceta, primer secretari del PSC, perquè està "abandonant milions de catalans". "Gaudeixin del que queda de Sánchez, perquè quan hi hagi eleccions el traurem de la Moncloa. I perdran el premi gros que els ha tocat", ha insistit.Un discurs dur, com és habitual, que escalfa la retòrica relacionada amb la manifestació convocada per PP, Ciutadans i Vox per aquest diumenge a la Plaza Colón de Madrid contra la figura de "relator" en les converses per trobar una sortida al conflicte polític. "Vostès governen contra els catalans", ha assenyalat Roldán, que s'ha queixat de l'acció de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la Comissió Europea i d'una "agressió" a un regidor del partit taronja a Torroella de Montgrí. Aragonès l'ha condemnat.

