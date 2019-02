Barcelona retirarà els cartells de «Prohibit jugar a pilota»

Barcelona diu sí a jugar a pilota als parcs i places. L'Ajuntament de la ciutat retirarà tots els cartells que ho prohibeixen i els substituirà pels que fomentin el contrari, amb el missatge "jugar amb actitud i respecte", segons ha informat RAC1 aquest dijous El consistori pretén potenciar el joc al carrer, i per aquest motiu contempla tallar el trànsit en un carrer per districte cada diumenge al matí, a més d'organitzar espectacles itinerants pels barris i promoure la instal·lació de bars i guinguetes als parcs. Aquests darrers, oferirien lavabos públics i podrien prestar materials de joc com cordes, cubells, jocs de taula...El govern d'Ada Colau busca també facilitar les activitats a les entitats que es dediquen al lleure, per tots aquests motius, l'Ajuntament prepara ara un pla de joc a l'espai públic, que també contempla la creació de quatre àrees de joc infantil -que es volen estrenar aquesta primavera- als Jardins de la Indústria, al Parc Central de Nou Barris, a l’avinguda Meridiana i també al Parc de la Pegaso de Sant Andreu.

