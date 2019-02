Sánchez, de visita per Europa per defensar el bon nom d'Espanya a les portes del judici

El president espanyol Pedro Sánchez s'ha reunit aquest dijous al matí amb el secretari general del Consell d'Europa, Thorbjorn Jagland, la setmana abans de l'inici del judici de l'1-O. En el marc d'aquesta visita institucional a Estrasburg, Sánchez pronunciarà al migdia un discurs davant del Comitè d'Ambaixadors del Consell d'Europa on destacarà que "l'essència de l'Espanya actual és ser un estat de dret on els drets individuals, les llibertats públiques i els drets de les minories estan garantits", segons ha avançat la Moncloa. Està previst que a mig matí Sánchez també mantingui una trobada amb el president del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), Guido Raimondi.Serà el primer cop que un cap de l'executiu espanyol es reuneix amb el responsable d'aquesta alta instància judicial. Segons la Moncloa, Sánchez traslladarà a Raimondi "el respecte d'Espanya a la seva jurisprudència" i "el suport constant del govern espanyol a la promoció dels drets humans". A més, el president socialista explicarà al president del TEDH que el seu govern té com a "prioritat" els drets humans.El Consell d'Europa és una organització internacional formada per 47 estats que promociona i defensa els drets humans a Europa i a la qual està vinculat el Tribunal Europeu de Drets Humans. Totes dues institucions tenen seu a Estrasburg.

