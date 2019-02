Torra carrega contra la dreta espanyola per impedir qualsevol possibilitat de diàleg

A cops...

Per San Sadurni el 7 de febrer de 2019 a les 11:12 0 0

Torra te po de que els hi tornin amb la mateixa moneda, es a dir que la mani de Madrid per la dreta espanyolista, faigui trontolla al president Sanchez, i els hi passe com la moció de censura del Rajoy, i ja tenim el 155 a la vista i el Torra segon inquili de Waterloo, a veure president de Catalunya, que voleu esperar si la unica cosa que heu fet be es apujar el vostre sou... i res més... docns...