Batet alerta que la «manca de sentit d'Estat» del PP posa en perill la democràcia

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha carregat contra el PP de Pablo Casado per "manca de sentit d'Estat" i considera que amb la seva actitud sobre la proposta del relator "no posa en perill el govern socialista sinó el sistema democràtic". "Acaben confonent la crítica política amb l'atac als poders de l'Estat i les institucions", ha lamentat en una entrevista a Radio 4.Batet també lamenta que els partits de l'oposició no hagin posat sobre la taula "solucions polítiques a la crisi territorial de Catalunya" i que critiquin l'aposta pel diàleg del govern espanyol. La ministra defensa que aquesta és "l'única eina per resoldre el problema" i que el diàleg estarà sempre dins dels límits de la Constitució i l'Estatut.La ministra ha volgut desvincular l'aposta pel diàleg de l'aprovació dels pressupostos. Batet ha defensat els comptes i ha dit que "són molt bons" i ha demanat a tots els partits que els votin "en funció del contingut". "Racionalment hi ha tots els motius per votar-los i el que demanem des del primer dia a totes les forces que es fixin en el benefici que aporten", ha manifestat.

