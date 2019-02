Detenen un avi i el seu net per tràfic de drogues a Martorell

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de gener a Martorell un avi i el seu net per tràfic de drogues. Tenen 87 i 30 anys i són veïns del mateix municipi. La investigació va començar el 14 de gener, quan els agents van tenir coneixement de la localització de 33 bossetes de marihuana a l'interior d'una motxilla que estava amagada en una zona comuna del replà d'un edifici de Martorell, a la zona d'armariets.Els agents van detenir el propietari de la bossa uns dies més tard al carrer. Li van intervenir llavors 11 embolcalls de cocaïna, 8 peces de haixix, 17 bossetes de marihuana i bitllets fraccionats. Unes hores més tard, van comprovar que el seu avi sortia del domicili del detingut amb una bossa que contenia cocaïna.En concret, els agents van comprovar que portava una caixa amb dues peces de cocaïna d'un pes aproximat de 100 grams. L'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.El jutjat de guàrdia va autoritzar una entrada judicial al domicili del jove detingut, on els investigadors van trobar una peça de haixix d'uns 40 grams, una bàscula de precisió i bossetes i retalls de plàstic utilitzades per preparar les dosis. L'home va quedar en llibertat després de declarar en seu policial a l'espera que el citi el jutge. El net va passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

