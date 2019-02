Girona presenta un pressupost de 117 milions d'euros per al 2019

La tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Planas, ha presentat aquest dimecres la proposta de pressupostos del govern municipal per a l’Ajuntament de Girona aquest 2019. El pressupost d’enguany puja fins als 117.090.900 euros, un 3,21% més que el del 2018. En xifres absolutes, són un total de 3.640.966,40 euros més que el pressupost de l’any anterior.L’increment es deu sobretot a la millora de la situació econòmica i de l’activitat de la ciutat. Planas ha recordat que en les ordenances es va aprovar la congelació de taxes i impostos, però que el context econòmic està implicant un augment dels ingressos i que la gestió i racionalització dels recursos municipals ha permès aquest increment pressupostari. En la despesa, creix sobretot la partida de personal municipal, atès el preacord a què s’ha arribat per part del govern amb els sindicats presents a la mesa de negociació per regularitzar tots els llocs de treball del consistori. Aquesta partida inclou també un increment de plantilla de deu agents de la Policia Municipal de Girona.Precisament, la tinenta d’alcaldia M. Àngels Planas ha destacat aquest aspecte: “Podem dir que el del 2019 és el pressupost de la seguretat, perquè és un tema que ens preocupa al govern i també a la ciutadania, i que genera consens amb l’oposició”. Més enllà de l’ampliació de la plantilla, el pressupost inclou una partida de 185.000 euros per a un pla de xoc en seguretat als barris de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís. També s’hi inclouen 50.000 euros en càmeres de videovigilància, que es col·locaran en diversos punts de la ciutat, començant pel barri de Montjuïc. A més, es milloraran les condicions d’enllumenat de diferents carrers com a mesura també per augmentar la seguretat en l’espai públic. Hi ha inclosa una partida genèrica de 210.000 euros, més tres partides específiques de 20.000 euros cadascuna per a Santa Eugènia, la Devesa i el carrer de la Creu i el carrer Migdia.El pressupost inclou també 750.000 euros més per a Serveis Socials, que es concentren en diferents partides adreçades sobretot als infants i jovent, la gent gran i la dinamització dels barris. També s’augmenten considerablement els recursos destinats a l’accés a l’habitatge i a l’Oficina d’Eficiència Energètica, i es preveu una partida específica de 50.000 euros per a la compra d’habitatge que, segons ha explicat Planas, “s’incrementarà al llarg de l’any amb nous recursos provinents de la liquidació pressupostària”.Pel què fa a les inversions, aquest 2019 creixeran en 5.750.000 euros, i s’hi inclouen equipaments com la Casa Pastors, el nou Modern o la Biblioteca de la Casa de Cultura. Es preveu executar també projectes de millora urbana al carrer Muntanya, a les Pedreres; a la travessera de Santa Eugènia, i als pressupostos participats. També la compra d’un nou autobús urbà per renovar la flota, i una nova màquina de rentat amb aigua per millorar la neteja dels carrers de la ciutat.Planas ha apel·lat a “la responsabilitat dels grups de l’oposició per aprovar uns pressupostos que creiem que són bons per a la ciutat i per als veïns i veïnes de Girona, i que suposen un augment en partides que pensem que tots tenim com a prioritàries: la seguretat, els serveis socials, l’habitatge, la sostenibilitat i el personal municipal”.Segons ha indicat la tinenta d’alcaldia, la intenció del govern és portar aquests pressupostos a aprovació el 18 de febrer, sempre que hi hagi el suport per aprovar-los.Podeu descarregar-vos el Pla d'inversions des d'aquest vincle

