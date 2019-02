Hitler, Malcom i Jair Domínguez: l'altra cara del Barça-Madrid

Si Malcom marca demà vaig al @estapassanttv3 vestit de Hitler. — Jair Dominguez (@sempresaludava) 6 de febrer de 2019

Les companyes d’atrezzo es diuen Manel i ara deu estar dormint...a veure com ho gestionem això teu. #EstàPassantTV3 — Està passant (@estapassanttv3) 6 de febrer de 2019

Jair Domínguez, guionista i presentador de l'Està passant de TV3, es va llançar ahir a la piscina amb una aposta a Twitter amb motiu del Barça-Madrid : "Si Malcom marca, demà vaig vestit de Hitler a l'Està passant", va dir durant la primera part, quan els blancs guanyaven i els blaugrana no oferien la seva millor versió.A la segona part, el Barça va fer un pas endavant i en una jugada embolicada, Malcom va marcar per empatar el partit. La resposta de Domínguez va ser ràpida i concisa. La podeu veure aquí:Minuts més tard, l'humorista anunciava que ja havia parlat amb "les companyes d'atrezzo" i animava tothom a veure el programa (a les 20.15h a TV3). Des de l'Està passant li van parar els peus: "Les companyes d'atrezzo es diuen Manel i ara deu estar dormint... a veure com ho gestionem això teu". Les rialles estan assegurades.

