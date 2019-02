Alemanya busca treballadors espanyols per 3.000 euros bruts i amb formació gratuïta

Deutsche Bahn, l'equivalent de Renfe a Alemanya, ha fet una oferta molt temptadora per trobar treballadors: tal com ha informat El Periódico , demana incorporació immediata de maquinistes per 3.000 euros bruts al mes amb la formació gratuïta (que està valorada, diuen, en 20.000 euros). Per presentar candidatura, es pot fer a través d' aquesta pàgina L'oferta és bona, però hi ha uns requisits que cal complir: es demana un nivell d'alemany B1, poder incorporar-se a l'abril i tenir una formació igual o superior a la Formació Professional de Grau Mitjà. La primera etapa de la formació es durà a terme a Madrid: servirà per tenir el carnet de maquinista a Alemanya, amb una part teòrica i un curs intensiu d'idiomes.Durant la segona etapa, de nou mesos, es continuarà la formació amb un sou de 2.300 euros bruts mensuals. Després d'aquesta última etapa teòrica i pràctica, es seleccionaran per a dos anys amb un sou de 3.000 euros bruts mensuals, bitllets de trens gratuïts per viatjar per Alemanya, 28 dies de vacances, un pla de pensions i descomptes per a assegurances i educació.

