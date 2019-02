La Generalitat i la Moncloa intercanviaran més noms de relators per desencallar el diàleg

"Avui tornarem a parlar per l'intercanvi de noms de relators". En aquests termes s'ha expressat aquest dijous la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en una entrevista al programa Els Matins de TV3. Es referia a un nou contacte -telefònic- que hi haurà durant la jornada d'avui amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo. "Ella necessita tenir retorn a casa seva", ha indicat Artadi, en referència a la "crisi interna" que hi ha al PSOE sobre el relator i les discrepàncies estratègiques existents al govern espanyol. "Cap a finals del dia tornarem a parlar", ha apuntat la consellera, que ha indicat que podria seguir representant l'espai de diàleg encara que faci el salt a Barcelona.Existeix un document que s'està negociant en el qual apareix la figura del relator, que Artadi ja no parla que sigui internacional sinó que aposta perquè sigui "neutral". "És difícil que sigui català. Ara estem lluny de coincidir amb noms", ha insistit. "La voluntat és posar-se d'acord i intercanviar més noms amb els quals hi hagi confiança", ha apuntat, tot descartant el perfil de Xavier Domènech, exlíder dels comuns. "Hauríem de fugir de noms catalans", ha insistit al mateix temps que no avalava que el mediador fos Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball i exdirigent d'Unió."Estaria bé que fos un equip" de relators, ha insistit Artadi. Aquesta figura, en tot cas, ha de ser per la taula estatal de diàleg. "No tindria cap sentit que fos per l'espai de diàleg català, que ja existeix, ja funciona i és un mandat del Parlament", ha remarcat la consellera de la Presidència. Segons Artadi, Calvo ja ha acceptat en privat tres vegades la mesa espanyola de partits. "Segurament [és incòmode per al PSOE]", ha recalcat la dirigent independentista, que ha elogiat la voluntat de "diàleg general".Hi haurà suport de PDECat i ERC als pressupostos si hi ha relator? "N'hi haurà si hi ha relator, si hi ha calendari de treball i si el diàleg és en igualtat de condicions. No podem estar tres anys discutint com hem arribat fins aquí", ha resport Artadi. "Si el diàleg no es basa en el dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió, no serveix", ha apuntat. El document de 21 punts proposat per Quim Torra a Pedro Sánchez el 20 de desembre ha quedat superat per un nou text que treballen la Generalitat i la Moncloa. "Encara està molt incomplert i hauria de passar un miracle" perquè no hi hagi una esmena a la totalitat del PDECat, que té previst presentar-la demà a les dotze del migdia.Artadi està en converses amb David Bonvehí, president de la formació, per explicar-li l'avenç de les negociacions. Es pot avançar fins dimecres, dia en què s'ha de votar la tramitació dels pressupostos? "Depèn d'ells", ha apuntat. "No vull pensar que només els interessa resoldre el tema de Catalunya perquè té uns comptes per aprovar", ha insistit la consellera de la Presidència. A la taula de diàleg catalana, per exemple, el Govern no posa com a condició l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. "Si el diàleg és només pels pressupostos, ja es pot acabar", ha recalcat.Sobre un avançament electoral, Artadi ha donat per fer que Sánchez no té per què convocar-les encara que no tingui pressupostos. "Les convocarà quan més li convingui electoralment", ha assenyalat. En tot cas, però, ha volgut desvincular els comptes de la Generalitat -hi haurà una contraoferta d'Economia als comuns- dels espanyols."No és la situació més còmoda per a ells", ha indicat en referència a Sánchez i a Calvo. "Ella transmet que existeix el compromís amb el diàleg, i nosaltres creiem que cal posar les coses per escrit. Al final, són ells els qui han encès el compte enrere dels pressupostos", ha remarcat en referència a la votació de la tramitació dels comptes al Congrés dels Diputats. La consellera ha volgut deixar clar que, segons ella, hi ha una "crisi interna" dins del govern espanyol i del PSOE per l'acostament a Catalunya."Hi ha molta pressió sobre Sánchez", ha definit. "No hi ha una sola veu a l'executiu espanyol. Els exemples més distants són Carmen Calvo i Josep Borrell", ha diagnosticat la dirigent independentista. El ministre d'Afers Exteriors "s'alinea més amb les tesis de PP, Ciutadans i fins i tot de Vox", ha destacat.Artadi, juntament amb Pere Aragonès, va mantenir ahir a la tarda una conversa telemàtica d'una hora i mitja amb la vicepresidenta Carmen Calvo des de les dependències del Govern al Parlament. Fonts coneixedores de la reunió assenyalen que es va "avançar", i que es van emplaçar a seguir parlant. No hi ha acord sobre la posada en marxa d'una taula de partits que hauria de tenir aquesta composició: dues cadires per al PSOE, dues per a Podem, dues per a JxCat i dues per a ERC.La figura del relator ha generat un autèntic terratrèmol a Madrid. El PP, Ciutadans i Vox s'han aliat per organitzar una manifestació a la Plaza Colón de Madrid contra la "traïció" de Pedro Sánchez arran d'haver acceptat la figura de relator. També hi ha barons del PSOE que s'han posat en contra de Sánchez , com és el cas de Javier Lambán, president de l'Aragó, que va definir l'independentisme com a "càncer". "Ells saben que qualsevol avenç en el diàleg genera això", ha assenyalat Artadi, en referència a la situació que es troba la Moncloa quan intenta fer gestos cap a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor