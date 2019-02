Una eurodiputada socialista testimoni al judici de l'1-O defensarà «el compromís amb la democràcia» de Romeva

L'eurodiputada socialista Ana Gomes ( podeu recuperar aquí l'entrevista que li va fer Bernat Surroca fa unes dies a Estrasburg ), que serà testimoni al judici de l'1-O, defensarà "el compromís amb la democràcia i l'europeisme" de l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva. En una entrevista a l'ACN, la portuguesa, que va ser companya de Romeva al Parlament Europeu, sosté que el judici contra els líders independentistes "no té fonament", però assegura que "per descomptat" hi assistirà com a testimoni.D'altra banda, l'eurodiputada critica que el Tribunal Suprem no permeti la presència d'observadors internacionals. "Em sembla contraproduent perquè suggereix la idea que Espanya i els tribunals espanyols tenen alguna cosa a amagar", apunta. Una decisió que l'ha "indignat", segons explica.Tanmateix, Gomes assegura que "el Parlament Europeu o almenys alguns eurodiputats seguiran amb atenció" el judici independentment de si les audiències són obertes o no.Pel que fa al procés de diàleg entre l'executiu de Pedro Sánchez i el Govern, l'eurodiputada socialista lamenta que aquest depengui "molt" del procés judicial. "És una llàstima", afirma.Per això, creu que la Fiscalia espanyola hauria d'haver tingut "coratge" i refusar les acusacions "sense fonament"."El judici no té sentit i pot comprometre el procés de diàleg que Sánchez ha volgut iniciar", alerta.D'altra banda, Gomes voldria que Sánchez concedís a la Plataforma Diàleg UE-Catalunya la reunió que aquest grup d'eurodiputats va sol·licitar. Així, assegura que quan Sánchez va assistir al ple de l'Eurocambra al gener li va preguntar per "la qüestió de Catalunya en relació a l'actuació de la justícia" durant una trobada que el president espanyol va fer amb eurodiputats socialdemòcrates. Tot i això, Gomes no vol revelar el contingut de la resposta de Sánchez.

