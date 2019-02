Tres esquiadors ferits a la Vall d'Aran per una allau

Aquest dimecres una allau ha sorprès tres esquiadors a Naut Aran, a la Vall d'Aran, mentre esquiaven fora de les pistes d'esquí de Baqueira Beret. Els Pompièrs d'Aran, el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat, i una unitat de muntanya dels Mossos d'Esquadra han participat en el rescat.Els tres esquiadors han estat evacuats en helicòpter cap a l'Hospital de Vielha. Dos d'ells han estat atesos per ferides lleus i un tercer, que hauria quedat atrapat per l'allau, presentava ferides greus i ha estat evacuat des d'allà en helicòpter medicalitzat a l'Hospital Arnau de Vilanova de LleidaEls Bombers de la Generalitat han informat que han rebut l'avís a les 12:46h del migdia per l'allau a la zona del Tub de la Llança.

