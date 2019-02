Un mutilat pel càncer acusa el mateix monjo de Montserrat d'abusos sexuals

Surt a la llum un nou cas d'abusos sexuals que implica el monjo de Montserrat Andreu Soler. Segons ha publicat aquest dimecres El Periódico , que recull el colpidor relat del denunciant, un altre jove va patir abusos, en aquest cas després de combatre contra un càncer als ossos als 13 anys, amb el qual va perdre el cabell per la quimioteràpia i el van amputar una cama.Tal com recull el mateix diari, el denunciant es va trobar submergit en una profunda depressió que el va empènyer a suïcidar-se tres anys després de començar els tractaments de la malaltia. El van trobar inconscient, just a temps per salvar-li la vida. Després d'uns dies de coma, va despertar. Va ser llavors quan els seus pares van contactar amb el Monestir de Montserrat i en Raúl P. va conèixer el monjo Soler."Va abusar de mi després de patir un càncer i un intent de suïcidi", recull El Periódico a partir de les paraules del denunciant, que explica els abusos en detall. "Va posar la seva mà sobre els meus genitals, ho vaig rebutjar. Ell va respondre posant la meva sobre els seus. També ho vaig rebutjar. Es va acabar masturbant davant meu", explica.

