Detinguda una vuitena persona per l'agressió sexual múltiple de Sabadell

Avui també s'ha pres declaració a la víctima i a cinc testimonis. A banda, s'han fet set rodes de reconeixement amb l'agredida i set amb cadascun dels cinc testimonis, trenta-cinc en total. El TSJC també ha informat que durant tot el dia d'avui i per a totes les gestions que ho han considerat necessari, els investigats han comptat amb intèrpret d'àrab. En paral·lel, el jutge ha pres avui declaració als primers set detinguts. Cinc s'han acollit al dret a no declarar i els altres dos només han contestat les preguntes de les defenses, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El jutge ha prorrogat la detenció dels set, que passaran la nit a comissaria i demà tornaran a ser posats a la seva disposició.

Nou detingut, el vuitè ja, per l' agressió sexual múltiple a una jove de Sabadell diumenge passat. Segons ha confirmat la policia a, els Mossos ja l'hi anaven al darrere i el tenien identificat. Ell mateix s'ha presentat a la comissaria de la policia local de Sabadell aquest dimecres al vespre i els agents han alertat els mossos. En aquests moments es troba retingut a la comissaria de la policia catalana de Sabadell.Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge quan la jove tornava cap a casa després d'una nit de gresca amb els seus amics. Havia estat als locals La República i Sabadebidoo, al centre de Sabadell, i de retorn a casa va ser assaltada per un dels violadors, que la van arrossegar fins a una antiga sucursal bancària abandonada de la carretera de Terrassa, al barri de Can Feu.Un cop allà, i segons fonts de la investigació, tres dels set detinguts van agredir-la sexualment, mentre que els altres quatre no haurien fet res per impedir-ho. Sis dels homes van ser detinguts diumenge en un altre espai abandonat molt proper, una antiga fàbrica tèxtil del barri de Can Feu on alguns d'aquests homes hi vivien. Al setè el van arrestar dilluns a l'entitat bancària en desús on va produir-se l'agressió, quan la policia va desplaçar-s'hi amb la víctima per fer la reconstrucció dels fets.

