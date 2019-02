Girauta carrega contra el llibre de Sánchez, però la xarxa el deixa en evidència per un detall

No sé si hay muchos libros cuya portada la ocupe un primer plano de su autor. Este hombre se adora. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 5 de febrero de 2019

Tenemos que repasar el concepto de primer plano. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 5 de febrero de 2019

Juan Carlos Girauta ha carregat aquest dimecres, a través de les xarxes socials, contra el disseny de la portada del nou llibre del president espanyol, Pedro Sánchez, Manual de Resistencia. El portaveu de Ciutadans al Congrés ha criticat que el líder del PSOE hi aparegui en primer pla i ha valorat que "aquest home s'adora".Girauta, però, ha oblidat un petit detall que la xarxa ha aprofitat per deixar-lo en evidència: dos llibres d'Albert Rivera en què el president de la formació taronja també apareix com a únic protagonista de la portada.Malgrat l'evidència, Girauta encara ha volgut contraatacar i ha retret a un usuari que "hem de repassar el concepte de primer pla".

