El Bernabéu dictarà sentència (1-1)

Barça i Reial Madrid empaten en la primera batalla de les tres que es viuran en les properes setmanes. Els blancs surten amb un resultat favorable del Camp Nou després d'aconseguir batre la porteria de Ter Stegen. El gol del Madrid ha estat molt matiner. Passaven tot just sis minuts quan Lucas Vázquez ha obert la llauna. El gol del Barça, el de l'empat, l'ha fet Malcom a l'inici de la segona meitat. En set dies, el Bernabéu dictarà sentència.L'inici del partit ha estat fulgurant, digne d'un enfrontament d'aquest nivell. La primera ocasió del partit se l'ha agenciat el Reial Madrid, amb un xut potent de Kroos des de la frontal que Ter Stegen ha pogut rebutjar. La jugada immediatament posterior, ja a l'altra banda del camp, podria haver tingut un final ben diferent si Suárez no s'hagués entrebancat amb la pilota i hagués pogut habilitar Malcom, el substitut de Messi aquest vespre, que es quedava sol davant Keylor Navas. L'uruguaià, però, s'ha fet un embolic.I en la rèplica blanca ha arribat el primer gol del partit. Vinicius, l'home de moda, ha començat la jugada enganxat a la banda esquerra. Ha vist Benzema i li ha enviat per alt l'esfèrica, que no hagués arribat a bon port si Jordi Alba no hagués comès un greu error. El mal rebuig del lateral blaugrana ha permès rebre al francès, que ha assistit Lucas Vázquez, encarregat d'obrir la llauna.La reacció immediata del Barça ha estat tirar endavant, malgrat no aconseguir ser prou amenaçador com per posar nerviós la defensa rival. De fet, a tocar del quart d'hora de matx, el Madrid ha tingut una clara oportunitat de fer el segon. Vinicius no ha vist Toni Kroos a la seva esquerra, que es plantava en solitari davant els morros de Ter Stegen, i ha optat per xutar. Piqué ha allargat la cama per deixar en paper mullat la jugada.L'agressivitat del Madrid s'ha diluït un pèl, i mica en mica el Barça ha aconseguit estabilitzar-se. No ha estat, però, fins gairebé a la mitja hora que els de Valverde han tingut una ocasió clara de gol. Ha estat en la sortida d'un córner. La rematada de cap de Piqué ha marxat fora per poc. Minuts després, en una jugada gairebé calcada, Rakitic ha encastat la pilota contra el travesser.El perill del Barça també ha arribat per mitjà de les botes de Luis Suárez que, al minut 35, ha fet lluïr Keylor Navas. El porter costa-riqueny s'ha hagut d'estirar per aturar un bon xut del davanter blaugrana des de la frontal. Els blancs han aconseguit mantenir el lideratge en el marcador fins a la mitja part.Ja al segon període, el Barça ha fet un pas endavant. 10 minuts després, ha arribat l'ocasió més clara dels locals. De nou, Suárez. El davanter ha xutat al pal, després que Navas quedés fora de la porteria per anar a tallar una galopada de Jordi Alba. En la prolongació de la jugada, la pilota ha anat als peus de Malcom, un dels més actius del conjunt blaugrana durant tot el vespre. El xut del 14 ha fregat la cama de Carvajal i ha entrat entre els tres pals. 1-1.Amb l'empat lluint al marcador del Camp Nou, Valverde ha fet entrar Messi i Arturo Vidal. El lluminós, però, no ha tornat a canviar. Madrid i Barça s'han intercanviat cops, però cap d'ells ha estat prou letal com per a modificar les coses. El Bernabéu dictarà sentència en una setmana.

