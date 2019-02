El petit Nicolás s'ofereix com a relator

El vistiplau de la Moncloa a la figura d'un relator en les negociacions amb el Govern han generat una autèntica tempesta política a l'Estat Ciutadans i PP s'han mobilitzat contra Pedro Sánchez, mentre Artadi i Calvo han "avançat" una mica més en el diàleg . En mig de tot aquest fangar, aquest dimecres al vespre ha aparegut un altre nom propi: Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut popularment com el petit Nicolás.Després de ser al FAQS aquest darrer dissabte, amb un llaç groc a la solapa, el jove torna a ser notícia per la qüestió catalana. En aquest cas, segons ha publicat El Español , s'ha ofert com a relator. En una conversa amb el diari, ha dit que, per ser-ho, "només cal ser espanyol i conèixer el conflicte català".El petit Nicolàs assegura que el PDECat ha "acceptat" el seu currículum. Malgrat presentar-se com a relator, en la conversa amb El Espaóñol s'ha mostrat irònic sobre la nova polèmica que està enfangant la política espanyola: "Ja són molt grandets per necessitar un mediador que fiscalitzi les seves converses".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor