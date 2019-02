El musical amb les cançons d'Els Amics de les Arts arriba al Teatre Gaudí

Els Amics de les Arts van acabar el 2018 amb la sortida d'un dels seus quatre integrants , després de 13 anys plegats, però comencen aquest 2019 amb l'estrena del primer musical basat en les seves cançons. Aquest dimecres s'ha estrenat al Teatre Gaudí l'obra "Bed & Breakfast" -el nom, precisament, d'una de les cançons del famós grup-, escrita i dirigida per Laia Fort i interpretada per la companyia Epidèmia Teatre.Un musical que, segons el seu mateix equip, té clar el públic al que es dirigeix: "És una obra jove, d'autora jove, d'intèrprets joves, que parla de joves i que canta cançons amb lletres amb les que els joves es poden sentir plenament identificats". Aquesta, segons Laia Fort, "neix de la necessitat de narrar càpsules de vida -essencialment social- de la gent jove d'una gran ciutat i pretén exposar-ne la normalitat, sense recórrer a grans esdeveniments ni a casos de marginalitat". En definitiva, afegeix, "vol donar veu a la bellesa de la quotidianitat i a la duresa dels nostres pesars diaris".En aquest sentit, les cançons d'Els Amics de les Arts -que no han participat en el procés creatiu ni hi tenen cap vinculació directa- serveixen com a fil argumental d'unes peces que tenen com a protagonistes una parella amb una relació oberta, una altra en la que ell enganya l'altra, i un noi i una noia que són "només" amics. La combinació d'aquests sis joves, interpretats per Marta Borràs, Pol Fernàndez, Aida Llop, Joan Olivé, Mireia Lorente-Picó i Joan Sáez, provoca un temporal de tensions, recels i desigs entrecreuats. És evident que no estan fets l'un per l'altre, però volen estar junts. Per aconseguir-ho, hauran de canviar ells, les seves normes i les seves relacions. En seran capaços?Sobre l'escenari, la companyia Epidèmia Teatre reincideix en el teatre musical, que ja havia conreat a "Urinetown. El musical" i amb "9 to 5", i es fan seves unes cançons que ja són, en la majoria dels casos, uns clàssics, per bé que han estat arranjades per a l'ocasió per part del compositor, arranjador i intèrpret Joel Riu. També ha participat en la creació Jaume Viñas, codirigint; Jordi Bulbena, amb l'escenari i el vestuari; Dani Gener, en la il·luminació; Joel Jené, en el so, així com els músics Joel Riu (teclats), Ferran Jaumira (guitarra), Dani Aragües (Baix) i Manel Priego (bateria). Es pot gaudir d'aquesta obra fins al 31 de març.

