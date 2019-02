La dreta hiperbòlica

Em pensava que la irrupció de Vox seria una oportunitat per al PP. Vaig creure que, tal vegada, amb temps i posant rumb a una certa refundació, el principal partit de la dreta espanyola no cauria en la temptació de lluitar pel vot ultra amb la formació de Santiago Abascal i amb Ciutadans en llocs com Catalunya. Que al PP aprofitarien per mirar d'asserenar-se, combatre per l'espai central i ser una dreta homologable a nivell europeu que no tingués, per exemple, problemes per condemnar dictadures feixistes i fugir de l'autoritarisme.O em vaig equivocar de mig a mig o encara haurem d'esperar mesos (o anys) i a nous liderats. La idea de les formacions independentistes d'una mediació internacional pel cas català, que Pedro Sánchez està disposat a acceptar en forma d'un descafeïnat "relator" català a les reunions, ha posat la dreta, i singularment el PP, en peu de guerra. Pablo Casado parla "d'alta traïció" i no descarta cap mecanisme per fer caure Pedro Sánchez. Rivera i Abascal el segueixen escandalitzats i sobreactuats.El pecat? Que després del fracàs de l'Estatut i del 155 però també de la via unilateral les parts busquin solucions imaginatives. Hi pot haver el dubte -raonable- de si tot això va només de tramitar els pressupostos, però qui diu voler solucions, ja sigui el PP o alguns dels barons del PSOE que li compren el discurs, no s'hauria d'esgarrifar perquè es busquin. Entre altres coses perquè Sánchez està disposat a posar-hi un relator però, per ara, no ha donat cap senyal que tot plegat pugui acabar en l'acceptació del dret a decidir dels catalans. Ni tan sols en una reforma de la Constitució. Sobre l'"anatomia del diàleg" us aconsello aquesta crònica d' aquesta anàlisi de. També l'opinió que signaEl clima està més totalment enverinat i no m'estranya que, a Catalunya, molts comencin a desconnectar per la dificultat de veure perspectives per avançar en base a un debat raonable. Tothom intenta, però, mantenir el carrer en tensió per consolidar posicions. Casado, Rivera i Abascal han convocat per diumenge una manifestació a Madrid per la unitat d'Espanya i per forçar Sánchez a convocar eleccions. La crispació i l'odi estan assegurats. I avui es presenten al Palau Robert les mobilitzacions independentistes per aquests dies. Com a mínim n'hi haurà quan comenci el judici el dia 12, una gran manifestació a Barcelona el 16 i una altra el 16 de març a Madrid convocada per l'ANC. I, enmig, la vaga general de la Intersindical-CSC el 21 de febrer. Aquell dia farà 100 anys exactes que es va estendre la vaga de la Canadenca, que va significar la jornada laboral de 8 hores , alliberar vaguistes empresonats i reconèixer els sindicats com a interlocutors. Per cert que a la convocatòria que van enviar ahir partits i entitats, el PDECat hi apareixia només en algunes. A les reunions hi assistia JxCat i havien "oblidat" els neoconvergents, que sí que hi són, a les notes de premsa de la CUP i l'ANC.

El racisme als Oscar. Som al febrer i això significa que és el mes del cinema; és el mes dels Oscar, que arriben després dels Gaudí i els Goya. El pròxim 24 de febrer se celebrarà la 91a gala dels guardons més famosos que poden rebre les pel·lícules i en Victor Rodrigo prepara un especial dels vuit films nominats a millor pel·lícula. Aquesta setmana a la seva secció de crítica "Fila7" analitza Green Book, un cant a la reconciliació en el marc del racisme estructural als Estats Units dels 60. Viggo Mortensen i Mahershala Ali protagonitzen un viatge per carretera que s'endinsa pel sud profund, on un iberoamericà fa de xofer d'un geni de la música afroamericà. Racisme, integració, reconciliació i música són els ingredients d'una de les pel·lícules del 2019.



Ferran Casas i Manresa

Dimarts TV3 ens va oferir una gran nit de televisió, història i periodisme ara que es compleixen 80 anys de l'ocupació total de Catalunya per part de les tropes franquistes. Va emetre dos documentals i un d'ells, Milicianes, és senzillament excel·lent. Explica i investiga la història de cinc noies que van anar a intentar sufocar el cop feixista a Mallorca i que van ser assassinades. Estan enterrades en una fossa i el documental en recupera (també des d'una perspectiva de gènere) les seves vides, lluita i dignitat. Podeu recuperar aquí laemesa a l'espai Sense Ficció.Quim Torra és un president que rega l'hortet. La seva agenda d'actes para especial atenció a les zones del país amb més vot independentista, no es perd els actes cívics de to més sobiranista i costa més aviat poc convèncer-lo per ser a inauguracions d'espai de record de l'1-O. Aquests dies, a la plaça Sant Jaume, es concentren de forma permanent membres de l'ANC queixosos perquè el Govern no fa efectiu el mandat de l'1-O. Dilluns, Torra va sortir a peu per la porta principal de Palau al vespre per anar-los a saludar abans d'enfilar cap a un acte de la Plataforma per la Llengua . El president els va escoltar i els va intentar fer entendre que es tracta d'abanderar les banderes de diàleg i la democràcia per encarar el judici al Suprem i intentar forçar un referèndum. Fer efectiva la República del 27-O ha d'esperar.Tal dia com avui del 1927, fa 92 anys, el governador civil de Barcelonaals llocs cèntrics de la ciutat. Era el representant del dictador Primo de Rivera a la demarcació de Barcelona i la seva política anticatalanista era ferotge. Va fer tancar el camp de les Corts perquè s'hi va xiular l'himne d'Espanya, va perseguir l'Orfeó Català i altres entitats catalanistes i obreristes i va enderrocar les quatre columnes de Puig i Cadafalch. Milans, militar barceloní, va morir a Madrid el 1936 afusellat pels republicans. Era l'avi del tinent general Jaime Milans del Bosch, un dels caps del cop d'estat del 23-F de 1981 i que va treure els tancs a València. Els dediquem La Santa Espina , perseguida en ser considerada durant la dictadura de Primo "himne representatiu d'odioses idees i criminals aspiracions". He triat una versió adaptada a ritmes llatins dels BigCat.Un 7 de febrer de 1812, avui fa 217 anys, naixia, un dels grans escriptors anglesos de la literatura moderna. Fill d'un funcionari, la seva infantesa fou trista a causa dels problemes econòmics i afectius, fonts de la seva futura obra narrativa. Va treballar en una fàbrica de betum, però una herència rebuda pel seu pare —que havia estat a la presó— li va permetre d'anar a l'escola. Després de diverses narracions costumistes, publica Les aventures d'Oliver Twist , on és perceptible un canvi de to narratiu. Les aventures d'aquest orfe han donat peu a nombroses seqüeles. Algunes de les seves obres van ser traduïdes al català per Josep Carner: Una cançó nadalenca (1918), Pickwick (1931), Les grans esperances de Pip (1934) i David Copperfield (1964).

