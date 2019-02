«L'embut de feina és bèstia»: així prepara el judici l'advocat de Junqueras i Romeva

Andreu Van den Eynde, al seu despatx. Foto: Aida Morales

L'advocat Andreu Van den Eynde, preparant el judici de l'1-O. Foto: Aida Morales

El judici de l'1 d'octubre és excepcional. Tothom ho sap i ho interpreta a la seva manera, però només alguns són els que ho viuen. Els presos polítics pateixen la reclusió i els trasllats, i les famílies també, per la seva absència. El pes de la responsabilitat, però, recau en els advocats. Són les últimes hores prèvies al judici.Els dies previs a la primera sessió al Tribunal Suprem -que començarà el 12 de febrer- han estat, per als lletrats, unes de les jornades més complicades. En termes col·loquials, ha estat el que es coneixeria com una cursa contrarellotge, dins d'una altra cursa, de fons, que és la causa que manté empresonats nou dels 12 acusats.Per conèixer les dinàmiques d'aquest primer esprint,ha parlat i compartit despatx amb Andreu Van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. Envoltat de papers i d'una ingent documentació online, Van den Eynde sap que serà amb tota probabilitat un dels primers lletrats a intervenir al Suprem, tant durant les qüestions prèvies com en l'inici dels interrogatoris. La seva posició marcarà una primera tendència de defensa al judici, i les preguntes que formuli a Junqueras -considerat el màxim responsable de la rebel·lió en aquesta causa- podrien influir també en les qüestions de les defenses i acusacions.Van den Eynde fa setmanes que treballa en diversos fronts, tal relata davant l'ordinador. Malgrat que la data d'inici ha ballat fins a l'últim moment, l'advocat ha fet el possible per tenir allò mínim imprescindible enllestit, fos quina fos la decisió del president de la sala segona, Manuel Marchena. Això significa, segons afirma, prioritzar les qüestions rellevants per no ofegar-se en el si de la macrocausa, i dedicar els últims dies a deixar enllestit el guió que seguirà."Aquest judici és el primer en què no he pogut fer el treball en paper", explica l'advocat. Malgrat això, el seu despatx acumula una bon pila d'arxivadors i documents impresos sobre la taula. Pel que fa a les tasques, explica que les ha dividides en tres grans blocs de feina, i reconeix que "n'hauria d'estar fent quatre", però no té "temps material".La preparació de qüestions prèvies és el primer que està atacant, també s'hi està dedicant la majoria d'advocats. "Hi ha totes les vulneracions de drets fonamentals", afirma Van den Eynde sobre aquesta matèria. Cita els drets inderogables, la llibertat ideològica, la dignitat deambulatòria, els vicis dels procediments o la vulneració de la presumpció d'innocència. Per altra banda, explica, també està preparant "arguments més nous" sobre els quals no pot oferir detalls i, finalment, està perfilant els interrogatoris: "Ho estic preparant amb uns documents que vaig treballant amb ells [Oriol Junqueras i Raül Romeva]".Els interrogatoris són, precisament, un dels aspectes que acaba de llimar aquest dimecres -moment en el qual rep-, just abans de desplaçar-se a Soto del Real. "Si tingués més temps", lamenta l'advocat, hi tornaria diumenge o dilluns, però "l'embut de feina és tan bèstia" que això resulta impossible."Jo soc de treballar amb esborranys i anar ordenant", explica l'advocat de Junqueras i Romeva, però la gestió d'aquesta causa ho ha fet inviable. Com la majoria d'advocats, afirma, treballa sobre el núvol i amb un llapis electrònic. Sobre els arxius PDF posa etiquetes virtuals, però assegura que la causa principal són més de 8.000 folis i que, en conjunt, el volum ascendeix fins a 50.000 documents: "No ens podem fer els xulos i dir que ho controlem tot".El temps és or. Van den Eynde demana que el deixin sol, ha de treballar. S'asseu a la taula i s'endinsa en la lectura, ajudat per diversos llibres i escrits. A la seva esquerra, el Codi Penal -l'argumentació més tècnica-, i a la dreta Conscience and Conviction, de Kimberley Brownlee, una argumentació sobre la desobediència civil. Té clar que es tracta d'un judici polític i, de la mà de totes les branques del dret, ho defensarà.

