La gran manifestació a Madrid en contra del judici de l'1-O ja té data. Serà el 16 de març -tal com han confirmat diverses fonts a-, just un mes després de la manifestació unitària que se celebrarà a Barcelona (el 16 de febrer) . De la mateixa manera que la mobilització de Barcelona, la intenció inicial de la protesta a Madrid és que sigui també unitària. Es pretén que aplegui el suport de l'ANC i Òmnium, així com dels partits independentistes.L'acte a la capital espanyola es planteja com una de les principals protestes vinculades al judici al Tribunal Suprem, que s'iniciarà dimarts que ve (12 de febrer), i en el marc d'una bateria de mobilitzacions de l'independentisme per denunciar la repressió i la vulneració de drets fonamentals. Qui primer va anunciar la manifestació a la capital espanyola va ser l'ANC, tot i que de forma molt prematura, abans que s'hagués pres la decisió definitiva i quan encara se n'estaven cuinant els detalls.L'objectiu de les entitats sobiranistes i dels partits és, des del primer dia del judici, posar de manifest la injustícia de la causa. Per això, durant la primera jornada de sessions al Suprem, està prevista una aturada a les portes dels centres de treball i dels campus, així com mobilitzacions a les capitals de les set vegueries: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vic, Manresa i en algun punt de les Terres de l'Ebre.El 12 de febrer també s'han anunciat una vintena de mobilitzacions a càrrec de l'ANC a ciutats europees, entre les quals Brussel·les, Ginebra i Londres. Durant els següents dies se'n convocaran a Berlín o Munic, per tal que el judici tingui el màxim ressò internacional.En el marc de les mobilitzacions, el 21 de febrer hi ha prevista una vaga general convocada per la Intersindical-CSC . Inicialment estava prevista per al 7 de febrer, tot i que s'ha acabt ajornant dues setmanes. La vaga ja ha rebut el suport dels principals partits independentistes, de les entitats sobiranistes, i es preveu que tingui un ampli seguiment també al sector de l'ensenyament, amb el suport dels sindicats majoritaris com USTEC. Qui no hi ha donat suport han estat CCOO i UGT.

