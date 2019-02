Barcelona no multarà (de moment) els veïns que es neguen a retirar plaques franquistes

Les 23 comunitats de propietaris que es neguen a retirar plaques d'habitatge franquistes de les seves façanes no hauran de pagar cap multa, almenys de moment. Fonts de l'Ajuntament de Barcelona expliquen que l'àrea d'Habitatge no contempla les sancions com una prioritat. La Genrealitat, que en seria la responsable subsidiària, tampoc ha interposat cap multa però fonts de l'administració catalana asseguren que el Govern està disposat a fer-ho.La possibilitat de multar els propietaris la recull la llei d'habitatge 5/2017, no pel fet que les plaques llueixin simbologia franquista sinó perquè les façanes dels habitatges on estan situades han deixat de ser de protecció oficial.Les plaques van ser col·locades en el seu moment per l'Instituto Nacional de la Vivienda (INV) franquista, en el marc de la seva política de construcció de pisos públics. Els immobles, però, van perdre la seva consideració de pisos públics 30 anys després de la seva construcció.Tots els habitatges promocionats per l'INV, però, han deixat d'estar protegits i la legislació estableix que no poden mostrar cap símbol que indiqui el contrari. La llei esmentada ho recull en la seva disposició addicional vint-i-cinquena, que també estableix que la manca de retirada de les plaques constitueix una infracció lleu de la llei.Els ens locals són qui tenen capacitat sancionadora i la Generalitat ho pot fer subsidiàriament. Fonts del consistori barceloní argumenten que iniciar expedients sancionadors a les 23 comunitats de veïns no és una prioritat en el marc de les polítiques impulsades per l'àrea d'habitatge i defensen la tasca feta per l'Ajuntament en l'actual mandat en matèria de memòria. Des del 2015, Barcelona ha retirat 1.325 plaques d'habitatge franquistes.La Generalitat confirma que fins ara l'Agència Catalana d'Habitatge no ha interposat cap sanció pel manteniment de plaques d'habitatge franquistes però fonts de l'administració catalana asseguren que estan "en disposició" d'aplicar la normativa "quan escaigui".Tot i que no seran multades, les comunitats de propietaris que mantinguin plaques franquistes a les seves façanes s'arrisquen a no rebre subvencions de qualsevol tipus per part de l'Ajuntament.

