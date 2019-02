El govern espanyol obliga a retirar els restes del franquisme de diversos municipis catalans

La Direcció General de Memòria Històrica del Ministeri de Justícia ha demanat a 656 ajuntaments, sis dels quals catalans, que eliminin els vestigis del franquisme que encara queden a l'espai públic en els seus municipis, en compliment amb la Llei de memòria històrica. Són els ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa (Vallès Occidental), i Horta de Sant Joan (Terra Alta).També reclama als governs autonòmics que verifiquin l'eliminació dels elements d'exaltació de la Guerra Civil i la dictadura. L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha detectat que destacades figures del franquisme donen nom encara a 1.171 carrers i places espanyoles, repartides entre més de 637 municipis. A aquest cens, la direcció ha incorporat 19 més segons informacions pròpies.Aquests governs municipals han rebut una carta del director general per a la Memòria Històrica, Fernando Martínez López, que demana la certificació de la "no existència de simbologia d'exaltació en el seu municipi" i, en cas que n'hi hagués, "procedeixi a donar compliment a la llei elaborant el catàleg de vestigis municipal, amb la immediata retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació de la revolta militar i la repressió de la dictadura".En la seva carta, el director també recorda que una sentència del Suprem estableix que l'article 15 de la Llei de memòria històrica imposa a totes les administracions l'adopció de les mesures oportunes per retirar els monuments commemoratius que suposin una exaltació de la Guerra Civil, "amb l'objectiu de donar compliment a l'esperit de reconciliació i concòrdia que va permetre l'aprovació de la Constitució". Amb aquella sentència va rebutjar un recurs contra la retirada de l'estàtua eqüestre del dictador Franco de la plaça San Juan de la Cruz de Madrid.

