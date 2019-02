Avís de Cuixart al Suprem

La defensa de Jordi Cuixart -exercida per Marina Roig- ha presentat un escrit davant del Tribunal Suprem demanant un "temps prudencial" i que el judici no comenci el 12 de febrer. Entre els motius que al·lega, apunta que no disposen de la documentació proposada com a prova per la resta de defenses i que els pot ser útil per preparar els interrogatoris.Roig alerta que començar el judici sense tenir tota la documentació pot ser motiu de suspensió. Cuixart se suma a la petició de les defenses de Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Raül Romeva. En el seu cas, però, sí sol·liciten un termini de tres setmanes. Un cop comenci el judici, la defensa tornarà a demanar al tribunal que li acceptin tres informes pericials que els han rebutjat.

