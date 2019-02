Els presos de Soto del Real reben la notificació per presentar-se al judici el 12 de febrer

Els presos de Soto del Real han rebut aquest dimecres la notificació judicial per presentar-se davant del Tribunal Suprem el 12 de febrer. El divendres 1 de febrer el tribunal va assenyalar l'inici del judici per al dimarts que ve i ara, dies més tard, aquesta comunicació els ha arribat formalment a la presó.Tanmateix, alguns advocats han sol·licitat als magistrats que donin un marge més ampli de temps per tal de tenir totes les proves i documents aportats per les defenses i que encara no se'ls han entregat. Alerten que sinó hi ha vulneració del dret a la defensa i a un judici just. El tribunal que jutjarà l'1-O -presidit per Manuel Marchena- té les peticions sobre la taula pendents de resoldre.Les defenses d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez han sol·licitat tres setmanes més i la de Cuixart ha demanat més temps, sense fixar cap període.

