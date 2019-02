Compromís municipal per reallotjar els veïns de la presó de la Trinitat el 2022

La reurbanització de l'entorn de la presó de la Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu de Barcelona, començarà a finals d'any. L'Ajuntament ja ha adjudicat la redacció dels dos primers edificis d'habitatges públics que s'hi construiran i s'ha compromès a inaugurar-los el 2022. En total seran 155 immobles però el projecte urbanístic amplia fins a 452 els pisos nous que s'aixecaran a la zona.Els primers 155 seran de protecció oficial i el consistori encara ha de decidir quin grau de protecció atorga als altres 300. Els habitatges que es començaran a construir a finals d'any seran per als primers veïns que marxin dels edificis de l'àrea del carrer Pare Pérez del Pulgar amb el carrer de Vicenç Montal, que posteriorment s'expropiaran i s'enderrocaran. Els nous habitatges seran de 69 i 85 metres quadrats, tindran entre 55 i 70 metres quadrats i dues o tres habitacions.Des de l'Associació de Veïns de Trinitat Vella han celebrat l'anunci de l'Ajuntament però han demanat al consistori que compleixi amb els terminis previstos. En aquest sentit, l'alcaldessa Ada Colau ha demanat disculpes als veïns pel retard que ja acumulen les obres.L'àmbit en el qual es farà la urbanització té una superfície de 56.665 metres quadrats, dels quals 36.160 seran de sostre residencial i 23.355 estaran dedicats a espais lliures. De fet, l'Ajuntament assegura que el projecte urbanístic donarà pas a un "nou barri". Per definir els equipaments dels quals se l'haurà de dotar s'ha fet un procés participatiu i el primer acord al qual s'ha arribat és que la planta baixa del primer edifici que es construirà estigui dedicada a un centre de dia per a gent gran. La inversió total per al projecte urbanístic serà de 20 milions d'euros.L'evolució de la reurbanització de la Trinitat Vella la macarà el calendari de trasllat del centre en règim obert a la Zona Franca.Segons ha assegurat la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, l'Ajuntament ja disposa de la partida per comprar els terrenys de la Zona Franca on s'ha de fer el nou centre. Sanz ha previst que el consistori formalitzi la compra aquest 2019 i cedeixi la parcel·la a la Generalitat.El Govern assegura que el projecte per a la construcció del centre ja està redactat i que ja esperen la cessió dels terrenys per començar a construir-lo.

