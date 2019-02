L'atípic motiu pel qual un pare ha perdut la custòdia del seu fill

Un jutge de Còrdova ha retirat a un pare la custòdia del seus fills perquè fumava davant seu en espais tancats i de manera continuada. La mare dels nens va presentar un recurs contra la sentència judicial que els donava custòdia compartida on assegurava que els nens deien que havien de suportar "un ambient carregat de fum" quan estaven amb el seu pare.La nova sentència lamenta que es facin lleis per protegir els ciutadans del tabac en llocs públics i no es protegeixi els infants a casa. El jutge considera que el pare tenia "poc interès a preservar els seus fills del risc que suposa estar en ambients carregats de fum" i assegura que es "posa en situació de perill la salut dels menors sense mirar res més que no fos la seva addicció".

