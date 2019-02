La Fiscalia defensa processar per terrorisme i no per assassinat els sospitosos del 17-A

La secció segona de la sala penal de l'Audiència Nacional ha celebrat aquest matí una vista per estudiar els recursos contra els processaments dels tres terroristes empresonats pels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. El jutge Fernando Andreu –que ha estat al càrrec de la instrucció- va processar els tres membres de la cèl·lula terrorista el passat 10 d'octubre i, posteriorment, el 15 de novembre va rebutjar els recursos de les defenses i va confirmar els processaments per integració a organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius, d'estralls i col·laboració amb organització terrorista.La Fiscalia ha demanat que es rebutgin els recursos de les defenses i es mantingui el processament tal com el va dictar el jutge instructor. No obstant això, la decisió de la sala es coneixerà més endavant.Els tres processats són Mohamed Houli Chemlal (ferit a l'explosió de la casa d'Alcanar) i Driss Oukabir (detingut a Ripoll), a qui el jutge Fernando Andreu proposa jutjar pels delictes d'integració a organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i un delicte d'estralls en grau de temptativa. L'altre processat és Said Ben Iazza, detingut a Vinaròs després dels atemptats per facilitar material per fer els explosius i ajudar en el seu transport. En aquest cas, Andreu demana jutjar-lo per col·laboració amb organització terrorista.Són els únics que estan en presó preventiva ja que la resta d'integrants de la cèl·lula van morir o a l'exposició d'Alcanar o abatuts pels Mossos.Per la seva banda, el sindicat de Mossos USPAC, que actua com a acusació particular, ha publicat al seu Twitter que durant la vista ha defensat que els autors dels atemptats de siguin processats pels delictes d’assassinat en grau de temptativa contra els mossos ferits en acte de servei.

