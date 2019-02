Arxivada la querella contra el cap dels Agents Rurals per l'1-O

Avui finalment m'han notificat el sobreseïment de la causa judicial que em van obrir pel referèndum del #1O per no considerar delictius els fets pels quals em van investigar...

Obro (petit) fil 👇 pic.twitter.com/2Nh2DXQGnJ — Marc Costa (@CostaTrachsel) 6 de febrer de 2019

Marc Costa amb la placa commemorativa a Sant Julià de Vilatorta. Foto: Carles Fiter

El jutjat 4 de Vic ha tancat la investigació contra el cap dels Agents Rurals, Marc Costa, per un delicte desobediència per la celebració del referèndum de l'1-O a Sant Julià de Vilatorta , poble on resideix. Quan hi van anar dos agents dels mossos d'esquadra per aixecar acta, Costa es va identificar per oferir qualsevol col·laboració que necessitessin. El passat setembre va anar a declarar, envoltat d'unes 150 persones que li donaven suport . Ara li ha arribat la notificació que ha fet pública a través del seu perfil de Twitter a través d'un fil."Tinc clar que la voluntat era únicament atemorir-nos per haver volgut decidir democràticament el nostre futur polític, però és evident que no ho aconseguiran i espero que així ho comencin a entendre, perquè continuarem treballant fermament per la República Catalana", ha escrit Costa.També ha agraït "les infinites mostres de suport" i li ha fet arribar a Trapero, la intendent Laplana, al secretari Cèsar Puig i al director Pere Soler "en la injusta causa judicial que se'ls ha obert i de la que en derivava la meva investigació judicial", a més de totes les persones encausades pel procés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor