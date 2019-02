Bartomeu confessa qui votaria en unes eleccions al Barça

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha confessat que votaria Pep Guardiola si es presentés com a candidat a la presidència del club. Ho ha dit en una entrevista a la Cope, on ha assegurat que si Piqué i Guardiola impulsessin un projecte "seria la bomba". El president ha insistit que vol que Ernesto Valverde continuï a la banqueta del Barça, més enllà dels títols que s'aconsegueixin aquesta temporada.Bartomeu ha negat que Neymar l'hagi trucat per tornar al Barça, malgrat algunes informacions que han aparegut als mitjans. També ha deixat clar que Coutinho no està en venda (el jugador no està donant el seu millor nivell aquesta temporada) i ha assegurat que no és partidari de prohibir cap pancarta al Camp Nou mentre no s'insulti ningú.

