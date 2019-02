Terrassa, finalista per acollir el Mundial d'hoquei herba 2022

Terrassa és una de les quatre ciutats finalistes per acollir el Mundial masculí d'hoquei sobre herba que es disputarà l'any 2022. La Federació Internacional de Hockey (FIH) ha emès un comunicat on fa públiques les candidatures finalistes per acollir l'esdeveniment mundial. Ara la candidatura egarenca, presentada per la Real Federació Espanyola, haurà de competir amb Alemanya, Malàisia i l'Índia.Amb una llarga tradició vinculada al hoquei, la ciutat es prepara per saber si finalment serà l'escollida per ser l'epicentre del millor hoquei herba del món. L'Estadi Olímpic de Terrassa seria la seu del campionat, amb capacitat per a 11.500 persones ampliable, la instal·lació ja va ser l'escenari de la competició d'hoquei herba durant els Jocs Olímpics de Barcelona 92, quan la selecció espanyola femenina es va penjar la medalla d'or.La candidatura de Terrassa, en cas de guanyar, acolliria el Mundial masculí entre l'1 i el 17 de juliol de 2022, i significaria la classificació automàtica dels Redsticks per a la competició. Els altres candidats opten a organitzar-ho en les mateixes dates, excepte la seu de l'Índia que ho faria entre el 13 i el 29 de gener de 2023. El CEO de la FIH, Thierry Weil, ha manifestat que "La Federació està contenta amb les fortes ofertes que s'han rebut, això confirma l'atractiu que resulten aquests esdeveniments".Seria la segona vegada que un mundial d’hoquei es disputa a Catalunya. El primer va ser l'any 1971 a les instal·lacions del RC Polo de Barcelona. La decisió final sobre totes dues seus es prendrà en la junta executiva de la FIH, prevista per al mes de juny de 2019.

