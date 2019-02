Un dels detinguts per l'agressió sexual múltiple de Sabadell té una ordre d'expulsió de l'Estat

Un dels set detinguts per l' agressió sexual múltiple a una jove de Sabadell diumenge passat té una ordre d'expulsió de l'estat espanyol vigent. Així ho han explicat fonts de la defensa dels arrestats que també han indicat que quatre dels homes tenen un expedient d'estrangeria obert i un altre antecedents per robatori amb força.Els presumptes autors de l'agressió han arribat als jutjats de Sabadell en una furgoneta dels Mossos d'Esquadra pocs minuts abans de les vuit del matí per comparèixer davant el jutge. Per ara han participat en diverses rodes de reconeixement, però encara no han prestat declaració. La defensa apunta que el procés podria dilatar-se a causa de la complexa situació administrativa en què es troben els detinguts.Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge quan la jove tornava cap a casa després d'una nit de gresca amb els seus amics. Havia estat als locals La República i Sabadebidoo, al centre de Sabadell, i de retorn a casa va ser assaltada per un dels violadors, que la van arrossegar fins a una antiga sucursal bancària abandonada de la carretera de Terrassa, al barri de Can Feu.Un cop allà, i segons fonts de la investigació, tres dels set detinguts van agredir-la sexualment, mentre que els altres quatre no haurien fet res per impedir-ho. Sis dels homes van ser detinguts diumenge en un altre espai abandonat molt proper, una antiga fàbrica tèxtil del barri de Can Feu on alguns d'aquests homes hi vivien. Al setè el van arrestar dilluns a l'entitat bancària en desús on va produir-se l'agressió, quan la policia va desplaçar-s'hi amb la víctima per fer la reconstrucció dels fets.

