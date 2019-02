Messi, suplent contra el Madrid

Interrogant resolt. El dubte que ha planat sobre les hores prèvies al primer dels tres clàssics que viurem en les properes setmanes ja té resposta: Messi no serà titular. Començarà el partit a la banqueta. Valverde, en una decisió presa amb el mateix jugador, ha optat per no arriscar-se i reservar l'astre argentí davant el duel contra el Reial Madrid, corresponent a l'anada de les semifinals de la Copa del Rei.A partir de les 21:00h, al Camp Nou, la pilota començarà a rodar amb mig món pendent de tot allò que passi sobre la gespa. Els blancs arriben al temple blaugrana en el moment més dolç de la temporada i el Barça, en canvi, està instal·lat en una dinàmica força irregular. El Clàssic, però, no entén de moments de forma ni estadístiques. Quan l'àrbitre xiula, pot passar absolutament de tot. Sigui com sigui, el factor Messi és clarament diferencial, però Valverde ha optat per ser prudent -almenys, de moment-.

