Sabadell pentina les naus industrials abandonades després de l'agressió sexual múltiple

Agents de la Policia Municipal de Sabadell en una nau abandonada. Foto: Juanma Peláez

Agents de la Policia Municipal de Sabadell en una nau abandonada. Foto: Juanma Peláez

La Policia Municipal de Sabadell està inspeccionant les naus industrials de Sabadell abandonades on es té constància que hi ha gent vivint-hi. La mesura arriba després que aquest diumenge el cos va detenir sis persones que vivien en una nau del barri de Can Feu, acusats d’haver participat en una agressió sexual múltiple a una noia de 18 anys. A aquests sis se’ls suma un setè acusat que els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada de dilluns a dimarts en el lloc on va tenir lloc l’agressió, una antiga sucursal bancària de la carretera de Terrassa.Segons dades de l’Ajuntament de Sabadell, a la ciutat es té constància que unes 150 persones viuen en infrahabitatges, és a dir, llocs que no compleixen amb els mínims per a poder viure-hi amb uns mínims. D’aquestes persones, es té coneixement que entre 27 i 30 es troben vivint en unes nou naus industrials repartides per la ciutat, un tipus d’infraestructura molt present en barris com Gràcia o Can Feu, herència de la tradició tèxtil de la capital vallesana. No obstant, podria haver-hi més naus de les quals no en tenen constància on hi ha gent pernoctant.La darrera nau visitada ha estat aquest mateix matí al carrer Jacint Verdaguer, al barri de Gràcia. En aquesta inspecció, els agents han anat acompanyats d’una tècnica municipal que s’ha encarregat d’examinar l’interior de l’immoble, on s’ha pogut comprovar el mal estat del lloc, amb parets malmeses i zones de l’antiga fàbrica amb deficiències al sostre.A l’interior de la nau, els agents hi han trobat tot tipus de material. Principalment, però, hi abunda la roba, matalassos i tot tipus de material que s’han pogut trobar pel carrer, com bosses i també algun metall procedent d’antigues màquines de gimnàs o bicicletes.En aquesta ocasió, la policia ha identificat dues persones que hi passen la nit de manera habitual, si bé es té constància que aquí hi ha habitualment tres individus. Un d’ells, que ha volgut preservar l’anonimat, s’ha mostrat molt dolgut per l’atac que va patir la noia de 18 anys, i ha lamentat que situacions com aquestes els afecten de retruc, donat que els posen a tots sota sospita, quan, assegura, la gran majoria el que vol és buscar-se la vida sense fer mal a ningú.Precisament, aquest dimarts a la nit, en un comunicat conjunt , les associacions veïnals dels barris de Gràcia i de Can Feu van traslladar a l’Ajuntament el seu malestar per la proliferació d’espais com aquests, antigues naus que s’han convertit en punts de trobada i residència. En el text, es demana al consistori que incrementi el control d’aquests espais.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor