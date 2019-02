Les onze famílies que vivien a l'edifici incendiat de Manresa no podran tornar a casa seva

Cap de les onze famílies que vivien en l'edifici que aquest dimecres s'ha incendiat a la carretera del Pont de Vilomara 150 de Manresa no podran tornar a casa seva en breu. L'Ajuntament ha ofert allotjaments temporals a tots els afectats, però la majoria aniran a casa de familiars o amics.Malgrat que inicialment no es detecten danys estructurals a l'edifici, els tretze pisos sí que han quedat molt afectats per les flames, fet que impedeix que les famílies puguin tornar-hi a viure-hi. A la tarda hi entraran amb supervisió tècnica, a buscar-hi pentinences. A banda de les onze famílies, hi havia un pis buit i un altre en obres.L'incendi s'ha declarat poc abans de dos quarts de 10 del matí d'aquest dimecres en un edifici situat al número 150 de la carretera del Pont de Vilomara de Manresa, amb una columna de fum molt densa que era visible des de diversos punts de la ciutat.L'incendi ha portat alguns veïns a pujar fins al terrat de l'edifici. A través de l'escala interior, els bombers han pogut superar les cinc plantes i arribar al terrat on han fet baixar les persones que s'hi trobaven, excepte dues, una de les quals tenia mobilitat reduïda i que ha esperat a que l'incendi estigués totalment controlat.Els Bombers han donat l'incendi per controlat poc abans de les 11 del matí. Segons la primera hipòtesi, el foc s'ha originat a la tercera planta des d'on s'ha propagat a través del celobert a la segona i la cinquena. Els veïns de les plantes superiors de l'edifici han fugit al terrat, i els Bombers han confinat els veïns de les altres plantes a casa seva.Un cop els Bombers han donat per neta de fum l'escala interior, han arribat al terrat on han obert el camí als veïns que allà es trobaven, excepte les dues persones que han estat baixades posteriorment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor