Pacheco (CCOO) considera que la vaga general «no és la millor eina»

El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ha afirmat que la vaga general, convocada per la Intersindical-CSC el 21 de febrer , "no és la millor eina" i ha instat a "construir espais de consens més amplis" que aconsegueixin una resposta més gran de la societat catalana "a la interpretació política que ha de tenir la sentència", en referència al judici de l'1-O.Pacheco ha insistit que ha de ser "compatible la denúncia explícita i nítida contra un judici que representa la impossibilitat real de resoldre un conflicte i a més, no respecta les garanties absolutes dels presos". Ha remarcat que CCOO treballarà per aconseguir-ho, "però en aquest àmbit" de cerca d'acords "per ampliar la base de resposta" del conjunt de la ciutadania.El sindicalista ha mostrat "el respecte absolut" per la presentació d'un "element de reivindicació sociopolítica amb caràcter de vaga" i en aquest sentit, ha recordat que a Catalunya en general aquestes mobilitzacions tenen caràcter "sociopolític". Tot i així, ha continuat, "després està la capacitat de dur-la a terme" i ha remarcat que ha de tenir "uns objectius clars i els que entenem que millor representen la transversalitat de la defensa de les llibertats i la democràcia, avui dia la vaga no és la millor eina".El secretari general ha visitat aquest dimecres Sabadell, en el marc de les assemblees territorials -segona parada a la ciutat vallesana- del sindicat pel procés de mobilització davant les organitzacions empresarials i el Govern, pel compliment dels acords en matèria salarial en el diàleg social i per la modificació de la reforma laboral i la millora del sistema públic de pensions.En aquest sentit, Pacheco no ha descartat protestes als carrers perquè el govern espanyol no està "tancant" aquest tema perquè es puguin "retornar els drets" als treballadors que, com ha assenyalat, han perdut amb al reforma laboral. La seva voluntat és "traslladar el creixement del país a les butxaques" dels ciutadans.

