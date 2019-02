Mor Francesc Pedrol, l'últim supervivent de la Lleva del Biberó

🔴 “A la guerra, els que guanyen també perden” Comencem #FAQSparaiguaTV3 amb Francesc Pedrol, que va lluitar fa 80 anys a la batalla de l’Ebre amb la Lleva del Biberó ▶️ https://t.co/FX0mokSvIl pic.twitter.com/637pGvYyFA — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 17 de novembre de 2018

El tarragoní Francesc Pedrol, l’últim supervivent de la Lleva del Biberó, ha mort aquest dimecres als 98 anys, segons Tarragona Ràdio . Va néixer al barri del Serrallo i el coneixien com el Ros de la Guita. Va treballar tota la vida de pescador.L'any 1938, quan quedava poc perquè s'acabés la Guerra Civil, el van cridar per anar al front a defensar el bàndol republicà, prop del riu Ebre. Allí, va treballar de camiller i després de fuseller.La seva experiència la va explicar en un programa del FAQS de TV3. Us en recuperem aquest vídeo:

