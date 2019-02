Partits i entitats sobiranistes es manifestaran contra el judici el 16 de febrer

L'independentisme es comença a moure per respondre al judici de l'1-O i ha convocat diverses mobilitacions unitàries de cara a la setmana vinent. Segons han avançat diversos mitjans i ha pogut confirmar, els partits i les entitats sobiranistes han convocat mobilitzacions el dia 12, quan arrenca el judici al Tribunal Suprem, i una gran manifestació unitària a Barcelona el dia 16 de febrer. Demà al matí se'n donaran tots els detalls en una roda de premsa.A banda, el dia 21 hi ha prevista també una vaga general convocada per la Intersindical-CSC. En un principi havia de ser el dia 7 de febrer, coincidint amb l'inici de les qüestions prèvies a l'alt tribunal espanyol. Finalment, però, es va ajornar dues setmanes. Aquesta vaga ja ha rebut el suport dels principals partits independentistes, de les entitats sobiranites, i es preveu que tingui un ampli seguiment també al sector de l'ensenyament. Qui no hi ha donat suport han estat CCOO i UGT.

