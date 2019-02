El Govern veu «lluny» un acord pel diàleg i vincula el relator a una taula estatal de partits

"Estem lluny d'arribar a un acord perquè hi hagi un diàleg efectiu". Aquest és el diagnòstic que ha fet la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, sobre l'estat de les converses amb el govern espanyol per trobar una sortida política al conflicte existent. Segosn Artadi, hi ha "poc marge" per seguir "avançant", i s'ha queixat que la Moncloa vinculi el "relator" a la taula de diàleg catalana -un mandat del Parlament-, perquè els sembla "fora de lloc". "Aquesta taula ja existeix", ha ressaltat la dirigent de JxCat.En tot cas, però, en la reunió de fa dues setmanes al despatx d'Aragonès en la qual també hi havia Calvo es va abordar la composició de la mesa de partits estatal, que hauria de tenir aquests integrants: dos membres del PSOE, dos de Podem, dos de JxCat i dos d A l'hora de concretar-ho, ha apuntat Artadi, "es diuen coses diferents de les que es parlen en privat". Per això, insisteix, cal una figura que "testimoniï" les converses, preferiblement internacional. "És més fàcil", ha insistit la consellera.Ella i el vicepresident Pere Aragonès defensen en les reunions amb la Moncloa la presència de Podem en aquestes hipotètiques cimeres en la mesura que el PSOE "no té prou força" al Congrés dels Diputats. La compareixença d'Artadi s'ha produït només dues hores després que Calvo, assenyalés des de la Moncloa que la política "ha de buscar solucions" . Artadi i Calvo tindran una trucada aquesta tarda, i la negociació es pot allargar fins la setmana vinent. Si no hi ha acord, ha dit la consellera, la Generalitat seguirà mantenint la voluntat de diàleg, tot i que quedaria coix sense relator. Fins i tot en el cas que l'independentisme tombi els comptes de Pedro Sánchez.Si la Generalitat demana un "testimoni" de les trobades, ha dit la consellera, és perquè la versió de la Moncloa no és "coincident" amb la seva. "Està bé que algú expliqui les coses que passen, que hi hagi llum i taquígrafs. Entenc que tothom té pressions, ja n'hem vist dins del propi PSOE, quan es tracta de dialogar", ha apuntat Artadi, en referència a les paraules dels dirigents de la dreta espanyola i barons socialistes que ja s'han referit a l'independentisme com a "càncer" que cal aïllar i combatre.La consellera de la Presidència ha indicat que primer es volen abordar perfils per "testimoniar" el diàleg i, després, fixar quines han de ser les tasques. La Generalitat ja ha fet una proposta amb noms internacionals, però la Moncloa ho descarta perquè només vincula aquesta figura a la taula catalana, que ahir es va reunir a Palau i que establirà un calendari mensual de reunions.Artadi, a banda, ha assegurat que la Moncloa va obrir la porta a partits bascos a la taula de partits, però la Generalitat no s'hi va acabar de trobar còmode. També hi ha en marxa el diàleg per la banda de la comissió bilateral Estat-Generalitat. "Al govern espanyol hi ha diversitat d'opinions, i al PSOE encara més", ha diagnosticat. Un dels motius pels anticossos que genera en sectors socialistes el diàleg és perquè el Govern vol portar la repressió i l'autodeterminació en aquest tipus de negociació.Segons la consellera, hi ha partits que viuen millor "en la repressió". "És molt més fàcil seguir governant en contra de Catalunya que posar damunt la taula projectes d'Estat. Això és antipolítica", ha destacat la dirigent de JxCat.

