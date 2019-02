El TSJC investiga la diputada d'ERC Mònica Palacín per «expulsar» agents espanyols d'hotels

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) admet a tràmit la querella interposada per la Fiscalia contra l'actual diputada d'ERC al Parlament, Mònica Palacín, i designa ponent per a la instrucció de la investigació, per haver "expulsat" agents de la policia espanyola que s'allotjaven en hotels de Pineda de Mar durant els dies que van acompanyar el referèndum de l'1 d'octubre.Aquesta investigació recau també contra tres regidors més de Pineda de Mar i el cap de la Policia Local de la localitat, per delictes de coaccions i falsedat en document oficial per haver, suposadament, forçat els propietaris de dos hotels a fer fora dels seus establiments policies espanyols que van participar en l'operatiu contra la consulta.Segons el fiscal, els 500 policies allotjats al Checkin Pineda i al Checkin Mont Palau tenien contractada l'estada fins el 5 d'octubre. El 2 d'octubre es va produir una multitudinària manifestació davant dels hotels per condemnar l'actuació policial de l'1-O. Atesa la situació de tensió que es va viure, cap a les 21.00 hores, la primera i el segon tinents d'alcalde, la regidora d'ERC i el cap de la policia local van anar al Checkin Mont Palau per, "de comú acord, amb el ferm propòsit de comminar la direcció de la cadena hotelera, prevalent-se de l'autoritat que representaven, aconseguir l'expulsió" dels agents.Així, "amb suport intimidatori", van demanar parlar amb el director de l'hotel i li van "exigir" tancar l'hotel i "desallotjar" els policies. El director va trucar el gerent de la cadena i la tinenta d'alcalde li va reiterar, per telèfon, la petició. El gerent s'hi va negar al·legant que els agents no havien causat cap problema i aleshores Aragonès va passar el telèfon a Masnou que, com a responsable d'urbanisme, va "advertir expressament, amb to desafiant i atemoridor" el gerent per fer fora "aquells clients sí o sí". El fiscal assegura que el regidor va cridar al gerent dient-li que allà manava ell i "si ell deia blanc, és blanc". Com que el gerent mantenia la negativa, el regidor "va incrementar la seva inadmissible pressió, advertint-lo de forma desafiant que si no feia fora els policies li tancaria l'hotel el dia següent i estaria tancat cinc anys".La comitiva municipal va marxar de l'hotel i el gerent de la cadena, amb el "temor a possibles i creïbles represàlies", va redactar una carta on deia que "degut a una reunió mantinguda amb responsables de l'Ajuntament de Pineda" es veien "obligats" i "sota amenaça de tancar els hotels durant cinc anys", a desallotjar el contingent policial el 3 d'octubre a les 4 de la tarda. La carta la va enviar al director dels dos hotels, que ho va comunicar verbalment i per escrit als responsables policials allotjats a l'hotel Mont Palau. El director va enviar la mateixa carta al recepcionista de l'altre hotel, el Checkin Pineda, que també ho va comunicar a l'inspector de policia a càrrec del contingent d'aquell establiment.

