​La Cambra de Comerç rebaixa la previsió de creixement del PIB català

La Cambra de Comerç de Barcelona ha revisat a la baixa quatre dècimes les seves previsions de creixement de l'economia catalana per al 2019, i les ha situat en un 2,1% del PIB, una dècima per sota de la taxa que es preveu per al conjunt de l'Estat.En roda de premsa aquest dimecres, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, ​​Miquel Valls, ha valorat que es tracta d'una "desacceleració important" per a l'economia, i ha confiat que, malgrat tot, el creixement acabi sent superior durant aquest any.Valls ha argumentat que aquesta moderació es deu al fet que l'aportació del sector exterior serà menor de la prevista, per l'impacte de la desacceleració del comerç mundial de les exportacions. En aquest sentit, Valls ha explicat que la indústria catalana està sent el sector més afectat, i que serà el que menys creixerà en 2019."L'economia catalana segueix en expansió, però en clara desacceleració", ha remarcat Valls. Ha afegit que que es manté una forta empenta de la demanda interna, fonamentada en el bon comportament del consum privat, per la creació d'ocupació i els augments salarials que comencen a registrar-se.L'ens preveu també una moderació del creixement per a l'economia catalana durant el quart trimestre de 2019 del 0,5%, després que el creixement intertrimestral s'hagi mantingut prop del 0,6% de mitjana anual."La fase de desacceleració de 2018 s'allargarà el 2019", ha sostingut Valls, que, a la vegada ha refusat que es detectin senyals que l'economia catalana estigui entrant en una nova recessió. Valls tampoc veu desequilibris en el sector privat que puguin implicar un descens del PIB.Així mateix, l'economia catalana ha tancat el 2018 amb un creixement del PIB al voltant del 2,6%, una dècima per sobre de l'espanyola i per sota de la registrada el 2017, quan va ser del 3,4%.Sobre el creixement superior previst per a l'economia espanyola, Valls ha exposat que la catalana acostuma a créixer per sota d'aquesta en els períodes de moderació i recessió -ja va ocórrer durant la crisi que va esclatar fa 10 anys-, mentre que ho fa per sobre en els d'expansió.Així, l'economia catalana creixerà una dècima per sota de l'espanyola aquest 2019 després de quatre anys d'expansió econòmica en què ho feia per sobre. En aquest sentit, Valls ha recordat que aquest comportament es deu al fet que l'economia catalana és "fonamentalment" industrial.La Cambra de Comerç espera que la construcció sigui el sector que més creixi el 2019, davant el menor creixement esperat per a la indústria, per la caiguda de les exportacions en mercats com el d'Alemanya, Estats Units, Regne Unit, Itàlia i la Xina.Malgrat el dinamisme de la construcció, Valls ha opinat que els "obstacles administratius" de l'Ajuntament de Barcelona a la construcció d'habitatge estan relacionats amb la disminució de la superfície visada a la ciutat de Barcelona, ​​que ha registrat una disminució del 20% el 2018 ."El problema de la ciutat de Barcelona és que la incertesa és contínua", ha alertat el president i ha raonat que aquesta porta al fet que els empresaris de la construcció inverteixin amb prudència.Així mateix, Valls ha celebrat que, malgrat l'estancament de 2018, el sector turístic català estigui resistint millor que l'espanyol l'augment de la competència davant la recuperació de mercats com el d'Egipte i Turquia, la qual cosa ha argüit que es deu a que el català competeix en qualitat i no en preu.

