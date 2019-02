Detingut un menor com a presumpte autor de sis agressions sexuals a Sants i Horta

Els Mossos d'Esquadra han identificat el presumpte autor de sis agressions sexuals a Barcelona, tres comeses al barri d'Horta i tres a Sants. La policia catalana va detenir un noi de 17 anys el 7 de desembre, després de considerar-lo el principal sospitós de les tres agressions a Horta. Un cop identificat, els agents van treballar amb la hipòtesi que es tractés de la mateixa persona en el cas de les tres agressions sexuals a Sants, i les investigacions van permetre ubicar el noi en zones properes del barri del Poble Sec, alguns dels dies en els quals s'havien produït. A més, el resultat de les proves d'ADN al laboratori biològic dels Mossos han acreditat que el detingut per les agressions a Horta, és també, presumptament, l'autor dels fets de Sants.Les dues primeres agressions van tenir lloc als jardins del Passeig de Montjuïc, amb un mes de diferència. Les quatre següents, però, es van produir en un període més curt de temps. Segons els Mossos, l'agressor actuava en qualsevol moment del dia i les seves víctimes han estat dones de mitjana edat i edat avançada. En el moment de l'agressió, es tapava la cara per evitar ser identificat.Ara, el jove de 17 anys que els Mossos consideren el presumpte autor dels delictes ha ingressat en un centre tancat per ordre del jutjat de menors.

