L'arquebisbe de Tarragona, sobre els abusos: «No són tan greus»

L'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha sortit al pas de les últimes notícies que esquitxen diversos mossens i que els vinculen amb abusos sexuals a menors. El màxim representant de l'Església a la demarcació apunta que els rectors de Constantí i Arbeca "no són uns desgraciats, han pogut tenir els seus errors o faltes, però no són tan greus com per dir que han de ser secularitzats". En aquest sentit, manifesta que les accions d'alguns religiosos, com els abusos, poden ser a causa "d'un mal moment" dels mossens. L'arquebisbe ha intentat treure ferro a les acusacions dient que el fet que una persona estigui "obsessionada amb el sexe i ho va buscant és una cosa" i el "mal moment", n'és una altra.L'arquebisbe ha expressat que "no ens tocava a nosaltres portar-ho a la justícia" i que era una tasca que li corresponia a les famílies en cas que ho haguessin volgut denunciar. Ara bé, el religiós ha apuntat que "si hi hagués hagut alguna cosa més penal ho haguérem fet".Jaume Pujol ha destacat que no ha destituït cap dels dos rectors i que han estat ells els que han demanat "absentar-se". L'arquebisbe desconeix que faran els mossens Xavier Morell i Josep Maria Font a partir d'ara però està clar que serà fora de les parròquies. "Han entès que no poden estar a les parròquies", ha sentenciat.L'arquebisbe ha defensat que sempre han actuat correctament amb les famílies que podrien haver denunciat els casos i que han fet el que ordena la Santa Seu, la qual els ha demanat "tolerància zero" amb els abusos. Sobre això, no ha dubtat en intentar desviar la mirada dels fets i ha dit que cal "una investigació" també en els àmbits de la família, del lleure, de l'esport i l'educació pe saber "què està passant" i generar més sensibilització.Per altra banda, ha afirmat que el cas "més penós" és del mossèn Pere Llagostera, de Constantí i que des que és arquebisbe no hi ha hagut més casos, a banda dels dos exposats.

