La Síndica de Barcelona alerta d'«irregularitats» als cementiris

La mort i l'habitatge són protagonistes en l'informe anual del 2018 presentat aquest dimecres per la Síndica de Greuges de Barcelona. Maria Assumpció Vilà ha alertat de la "manca de transparència" dels serveis funeraris a la ciutat i d'"irregularitats" per part de Cementiris de Barcelona SA. Vilà també ha subratllat l'emergència habitacional que viu la ciutat i ha recordat que més de 400 persones esperen un habitatge de la mesa d'emergència.Pel que fa als cementiris, la Síndica ha lamentat que no s'informi suficientment els ciutadans sobre quins serveis són obligatoris i quins voluntaris i que no s'especifiqui què implica cadascun d'ells. En aquest sentit, ha demanat a l'Ajuntament que elabori un informe que especifiqui les taxes de cementiris que sigui "útil per a la ciutadania" i que el faci públic per garantir la transparència de la informació pública.La Síndica també ha assenyalat la vulneració del dret a l'habitatge com un altre dels principals problemes a la capital catalana. Segons Vilà hi ha 442 expedients valorats positivament que estan a la taula d'emergència a l'espera d'un habitatge. A més, ha demanat a la Generalitat que incrementi el pressupost perquè hi hagi més habitatge social a la ciutat i ha tornat a reclamar que es pugui limitar el preu del lloguer.En el seu informe també indica que s'han detectat "incidències" a l'hora de comunicar a algunes persones que tenien dret a un habitatge de protecció oficial. Segons Vilà,en alguns casos l'avís queda a les bústies després que l'hagi portat un operador postal, però els actes dels operadors no disposen de la presumpció de veracitat.Vilà ha xifrat en 3.000 les persones que "malviuen" a Barcelona i assegura que 1.000 d'aquestes dormen al carrer i 2.000 ho fan en albergs.Durant el 2018 la Síndica de Greuges ha rebut 1.729 queixes, la majoria relacionades amb el medi ambient. Entre les denúncies, n'hi ha de tots colors. Des del soroll dels camions de les escombraries a la nit a la impossibilitat de disposar d'un títol provisional mentre s'obté la nova T-16,També les dificultats per adaptar-se a la nova xarxa ortogonal d'autobusos, els problemes que generen els narcopisos al Raval, la venda ambulant no autoritzada, la manca de garanties per atendre els menors no acompanyats, les dificultats en l'accessibilitat a la ciutat o la manca de lavabos públics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor