Cristóbal Montero, l'heroi que ha protegit un veí tetraplègic en l'incendi de Manresa

Després d'estar una hora i mitja actiu, l'incendi originat a la tercera planta del número 150 de la carretera del Pont de Vilomara de Manresa , sembla que està controlat, segons han informat els Bombers a. Tot i així, no tothom ha pogut sortir de l'edifici per a protegir-se. És el cas del José Manuel, un veí de 60 anys tetraplègic que viu a l'àtic del bloc, situat a la setena planta. Ara mateix és a la terrassa, estirant en un matalàs, i acompanyat de Cristóbal Montero, el seu heroi.Montero no viu a l'edifici, però quan l'incendi ha començat (a dos quarts de deu del matí) acabava de deixar la seva filla a l'escola Ítaca, ubicada molt a la vora de l'immoble afectat. "He vist que sortia molt fum d'un balcó, i m'hi he acostat corrents", explica. Un cop davant del bloc ha començat a trucar als diversos pisos, "però ningú no contestava". És aquí quan ha decidit entrar-hi i colpejar les portes de cada apartament."Ha començat a sortir gent i l'he fet baixar al carrer", continua, tot destacant que "el que més em preocupava eren les persones que vivien en els pisos superiors a la tercera planta". Sense pensar-s'ho "ni un moment", ha seguit pujant: "hi havia un fum molt dens i m'ofegava; he tingut por", assegura l'heroi, que treballa a Althaia fent d'auxiliar sanitari, tot afegint que, "per arribar fins al tercer pis he hagut de baixar fins el primer per agafar aire".Finalment, ha arribat al focus de l'incendi. "He aconseguit tancar la porta del pis on s'havia originat el foc i he seguit pujant i fent sortir els veïns". Quan ha arribat a la darrera planta s'ha trobat al José Manuel i la seva dona. "Li he demanat [a la dona] que marxés cap al carrer, que ja em quedava jo amb el seu marit", diu Montero. José Manuel estava a la seva habitació que, "sortosament" dona a la terrassa de l'àtic."Juntament amb un altre noi que també ha volgut entrar a l'edifici per ajudar hem desmuntat la finestra i hem fet servir el matalàs del llit com si fos una rampa. Amb el suport d'una mini-grua hem aconseguit treure'l al terrat i estirar-lo", explana. A hores d'ara encara són allà, a l'espera que els Bombers els donin instruccions.

