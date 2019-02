Els Catarres i Doctor Prats encapçalen les nominacions dels premis Enderrock

Millor artista

Buhos

Els Catarres

Judit Neddermann



Millor artista revelació

Alfred García

K-liu

Suu



Millor artista en llengua no catalana

Alfred García

Ramon Mirabet

Rosalía



Millor artista en directe

Doctor Prats

Els Catarres

Txarango



Millor disc de pop-rock

Doctor Prats - Venim de lluny

Els Catarres - Tots els meus principis

Els Pets - Som



Millor cançó de pop-rock

Buhos - "Volcans"

Doctor Prats - "Caminem lluny"

Els Catarres - "Fins que arribi l'alba"



Millor disc de cançó d'autor

Alfred García - 1016

Joan Dausà - Ara som gegants

Judit Neddermann - Nua



Millor cançó de cançó d'autor

Alfred García - "Et vull veure"

Joan Dausà - "La gran eufòria"

Judit Neddermann - "No volem més cops"



Millor disc de folk

Balkan Paradise Orchestra – K'ataka

Germà Negre - Molt de porc i poca salsitxa

Roba Estesa – Desglaç



Millor cançó de folk

Balkan Paradise Orchestra - "Ederlezi"

Germà Negre - "Pits i collons"

Roba Estesa - "La nit és nostra"



Millor treball de hip-hop i músiques urbanes

Lildami - 10 vos guard

Valtonyc - Poemes per no tornar

Zoo - Omertà



Millor disc de jazz

Alba Careta Quintet - Orígens

Jon Robles, Marko Lohikari i Ramón Ángel Rey - Abril 10/18

Roger Mas - The Call from the Past



Millor disc de clàssica

Albert Guinovart i Cor Jove de l'Orfeó Català - Musicals!

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya - Llull: Òpera en un pròleg i dos actes

Núria Rial - Vocalise



Millor disc per a públic familiar

El Pot Petit - A l'aventura

Macedònia - Escandaliciós

Reggae per Xics - Ballant damunt la lluna



Millor videoclip

Buhos -

Doctor Prats -

Els Catarres -



Millor sala de concerts

Apolo (Barcelona)

Barts (Barcelona)

La Mirona (Salt)

Ja hi ha nominats per als premis Enderrock 2019. El grup Enderrock ha fet públic aquest dimecres matí el nom dels tres artistes finalistes en cada categoria, en un llistat en què Els Catarres i Doctor Prats acumulen cinc nominacions cadascun. La llista s'ha anunciat en un acte a Barcelona, a l'antiga fàbrica Damm, patrocinador de la celebració.Els nominats han estat escollits en la segona ronda de votació i els vencedors sortiran de la tercera i última ronda, per votació popular. Tothom que vulgui hi pot votar en aquest enllaç , fins al 18 de febrer.Els guanyadors s'anunciaran durant la gala anual dels Premis Enderrock 2019, el dijous 28 de febrer a l'Auditori de Girona, l'emplaçament que fa ja dos anys que acull la celebració i ha renovat l'acord per a tres anys més. La gala comptarà amb actuacions d'artistes com Oques Grasses, els Pets o Joan Dausà.També s'han anunciat dos premis honorífics a dos clàssics: el Premi Enderrock d'Honor 2019 serà per a La trinca, i el Premi Enderrock a la Trajectòria serà per a Joan Manuel Serrat. També s'ha reconegut la seva tasca a favor de la indústria musical catalana al segell La Catanya; els festivals Embassa't, Festival del Mil·leni, BAM i Festival de Jazz de Barcelona; les sales Jamboree i Teatre-Auditori de Sant Cugat, i les botigues de discos Moby Disk i Disco 100.

