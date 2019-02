La dreta i els barons del PSOE surten en tromba contra el relator acceptat per Sánchez

Activaremos las medidas necesarias para frenar la alta traición de Sánchez a España. Su rendición al independentismo es la felonía más grave desde el 23F. Está deslegitimado para seguir en el Gobierno. O rectifica o movilizaremos a los españoles para exigir elecciones inmediatas. pic.twitter.com/YG4vXNBEYN — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 6 de febrer de 2019

L'acceptació -amb matisos- per part del govern espanyol de la figura d'un "relator" que coordini el diàleg entre l'Estat i la Generalitat ha provocat que la dreta i els barons del PSOE hagin sortit en tromba contra Pedro Sánchez. El foc li arriba dels habituals -Pablo Casado i Albert Rivera-, però també de les pròpies files: líders autonòmics com Javier Lambán -Aragó- i Emiliano García-Page -Castella i Lleó- han apujat el to i ja parlen de l'independentisme com un "càncer" que cal aïllar i combatre.L'impacte de la figura d'aquest "relator", que la Generalitat vol internacional i que l'Estat el vol català i exclusivament emmarcat en la taula de partits que hi ha en marxa a Catalunya des del 16 de novembre, ha arribat al punt que Casado, líder del PP, ja no descarta una moció de censura a Espanya. "El PP activarà totes les mesures necessàries per frenar l'alta traïció de Sánchez a Espanya", ha assenyalat Casado. Si el president del govern espanyol no rectifica, el líder conservador ha fet una promesa: "Mobilitzarem els espanyols per exigir eleccions immediates".Una demanda, la dels comicis anticipats, que també avala Rivera, líder de Ciutadans. El dirigent del partit taronja ha demanat la compareixença de Sánchez al Congrés dels Diputats per haver "venut" la sobirania nacional. "No acceptem que els que han fet un cop d’Estat posin les condicions als que respectem l'estat de dret Sánchez ha posat Espanya als peus dels separatistes i de la humiliació", ha remarcat Rivera."No acceptarem de cap manera que hi hagi un mediador entre Catalunya, que és una comunitat autònoma, i el conjunt de la nació que és Espanya L'únic lloc on es debat és el Congrés dels Diputats", ha destacat el líder de Ciutadans. Un posicionament que, sumat al de Casado, limita el marge del líder del PSOE a l'hora de fer gestos amb Catalunya que li permetin tramitar els pressupostos generals de l'Estat.De fet, l'independentisme demana més que la posada en marxa d'un diàleg amb relator incorporat per permetre el tràmit dels comptes. ERC reclama un gest de la Fiscalia a les portes del judici i ja ha presentat esmena a la totalitat, i el PDECat té previst fer-ho divendres a les dotze del migdia si no hi ha moviments rellevants. En tot cas, però, la idea és seguir negociant fins dimecres de la setmana que ve, dia de la votació del primer tràmit dels pressupostos al Congrés dels Diputats.

