La Moncloa defensa la figura del relator per afavorir el diàleg: «La política ha de buscar solucions»

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha defensat la figura del relator per afavorir diàleg. "La política ha de trobar solucions", ha dit la vicepresidenta espanyola en una extensa compareixença extraordinària aquest migdia a la Moncloa. Calvo, però, ha deixat clar que aquest relator no és en cap cas un "mediador internacional" i que no participarà de la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat, sinó en la taula de partits catalans.Ara per ara, el govern espanyol busca qui pot ser aquest nom, que la vicepresidenta ha dit que hauria de ser una persona de Catalunya que en conegui bé la situació política. Això contrasta amb la voluntat del Govern, que pensava en una figura "internacional", amb experiència, que fes de mediador en una taula de partits en l'àmbit espanyol. La vicepresidenta, però, ha descartat la idea d'una taula de partits espanyols, ha rebutjat que es pugui parlar de "mediador" i ha criticat que Ciutadans -"que va guanyar les eleccions a Catalunya"- i el PP -"que s'ha situat en una radicalitat incomprensible"- no participin de la taula del diàleg, que ahir es va reunir de nou al Palau de la Generalitat.Malgrat les explicacions de Calvo, el líder del PP Pablo Casado ha amenaçat amb una moció de censura contra el govern de Sánchez mentre que el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat una compareixença del president espanyol perquè doni explicacions sobre què vol negociar amb Catalunya i ha tornat a demanar l'aplicació del 155.La vicepresidenta espanyola ha defensat el diàleg amb el Govern per trobar "solucions polítiques" a la qüestió catalana en el marc de la Constitució. En aquest sentit, ha situat la comissió bilateral com l'espai on els dos governs han de tractar les qüestions quotidianes de Catalunya però també trobar les sortides a la situació viscuda aquests últims mesos.En aquest àmbit, Calvo ha dit que no hi ha "cap novetat" respecte a les reunions que s'han fet fins ara, negant així la presència d'un relator que faci de testimoni del diàleg entre Estat i Generalitat. La novetat, ha dit, és que en aquest espai també es començarà a parlar ara de les "sortides" polítiques per a Catalunya, més enllà de les qüestions del dia a dia.D'aquesta manera, Calvo ha volgut calmar la sortida en tromba dels barons del PSOE, del PP i de Ciutadans, que han acusat el govern espanyol de fer concessions a l'independentisme. Ha atribuït a la "desinformació" les crítiques dels barons socialistes, perquè encara no havien tingut temps de donar-los la "informació correcta".Les explicacions del govern espanyol no han satisfet el líder del PP, Pablo Casado, que ha amenaçat amb una moció de censura contra el govern de Sánchez mentre que el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat una compareixença del president espanyol perquè doni explicacions sobre què vol negociar amb Catalunya i ha tornat a demanar l'aplicació del 155.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor