La Moncloa defensa el diàleg amb el Govern: «La política ha de buscar solucions»

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha defensat el diàleg amb el Govern per trobar "solucions polítiques" a la qüestió catalana. En aquest sentit ,ha situat la comissió bilateral com l'espai on els dos governs han de tractar les qüestions quotidianes de Catalunya però també trobar les sortides a la situació viscuda aquests últims mesos.Calvo ha situat la figura del relator en el marc de la taula de partits, per ajudar en avaçar en el diàleg entre els partits catalans. Això contrasta amb la proposta del Govern, que pensa en aquesta figura com a testimoni del diàleg entre el govern espanyol i el català.

