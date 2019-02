El Suprem rebutja reunir-se amb la plataforma que coordina els observadors internacionals al judici

El Tribunal Suprem no s'entrevistarà amb els responsables de la plataforma International Trial Watch - Catalonia Referendum Case, tal com aquests ho havien sol·licitat aquesta setmana, per tal de trobar una solució que permetés la presència dels observadors internacionals que coordina la plataforma dins de la sala on, a partir del proper 12 de febrer, es jutjarà els líders independentistes.



En una comunicació de l'alt tribunal, la sala penal recorda que l'única manera de "combatre" el rebuig d'observadors internacionals al judici és mitjançant recursos promoguts per les parts "i no mitjançant visites informals dels propis interessats".

La resposta que va donar l'alt tribunal el passat divendres -afirmant que la senyal televisiva pública era la garantia perquè tothom pogués ser observador - no va satisfer, ni molt menys, la plataforma International Trial Watch, que coordinarà l'acció de diversos observadors durant el procés judicial. Per això, aquests van sol·licitar una reunió amb el president de la sala, Manuel Marchena, tot i que, segons expliquen en una entrevista a NacióDigital que ja han publicat aquesta setmana, ja han començat a buscar un local a prop del Suprem perquè cap dels prestigiosos observadors "no es quedi al carrer" i puguin fer la seva feina i atendre els mitjans.

